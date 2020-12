Bayern Munich : Quand Lewandowski se compare à Messi et Ronaldo

Même sans le Ballon d’Or, Robert Lewandowski s’est permis de bomber le torse au sortir d’une année 2020 qui l’a vu battre de nombreux records individuels et soulever plusieurs trophées collectifs. Quelques jours après avoir été meilleur joueur du monde par la FIFA, le Polonais a adressé une pique à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le duo de mastodontes auquel on le compare fréquemment.



Dans un entretien accordé à France Football, et à la question où il se situait par rapport aux deux génies cités plus haut, l’attaquant du Bayern a déclaré : « Je peux inviter Messi et Ronaldo à ma table ». Une déclaration qui fait écho à ce qu’avait lâché Antoine Griezmann en 2018, l’attaquant du Barça, lorsqu’il avait indiqué être enfin à la table de l’Argentin et du Portugais après avoir fini derrière eux au classement du Ballon d’Or.

Lewandowski veut continuer sur sa lancée

Lewandowski est en pleine ascension, et il n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Après avoir révélé l’été dernier qu’il se voyait jouer pendant plusieurs saisons, il a indiqué que sa progression personnelle n’est pas encore terminée. « Plus je vieillis, plus je prends des décisions intelligentes », a confié l’ex-joueur du Borussia Dortmund. Au vu des statistiques qu’il affiche devant les buts adverses, on serait tenté de le croire sur parole.