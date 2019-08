Bayern Munich: Première titularisation pour Coutinho

Pour son premier match à domicile avec le Bayern Munich contre Mayence ce samedi (15h30), Philippe Coutinho sera titulaire.

Le meneur de jeu brésilien prendra place dans la composition de Niko Kovac, en lieu et place de Thomas Muller, qu'il avait déjà remplacé à Schalke la semaine dernière. Ivan Perisic est lui aussi titulaire sur le côté gauche de l'attaque munichoise. Parmi les Français, Benjamin Pavard, Kingsley Coman et Lucas Hernandez débuteront la partie. Corentin Tolisso est sur le banc, et pourra rentrer en cours de match.

La réception de Mayence pourrait permettre aux Munichois de remporter leur première victoire à domicile de la saison après le match nul inaugural contre le Hertha Berlin (2-2).