Bayern Munich : Neuer opéré, Ulreich reprend du service

La durée de l'absence de Neuer sera de "quelques semaines", affirme le club, sans plus de précisions. Il est acquis qu'il ne jouera pas mercredi en 8e de finale aller de Ligue des champions à Salzbourg. Samedi, l'entraîneur Julian Nagelsmann sera de nouveau privé de Leon Goretzka (genou), Jamal Musiala (test positif au Covid) et Alphonso Davies (myocardite consécutive à un Covid). Leader avec neuf points d'avance sur Dortmund, le Bayern s'était imposé 7-0 à l'aller contre Bochum. "On se prépare chaque semaine pour une éventuelle entrée en jeu, pour être prêt", a dit Ulreich vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match, "c'est bien que j'aie pu jouer il y a quelques semaines, je suis prêt pour ce match".

Ulreich avait suppléé Neuer contre Mönchengladbach le 7 janvier, pour l'une des trois défaites du Bayern en championnat cette saison (1-2 à domicile). Agé de 33 ans, Ulreich est arrivé en 2015 en Bavière, en provenance de Stuttgart, et s'est trouvé très heureux dans son rôle de numéro deux. Parti la saison dernière à Hambourg (D2), où il était titulaire, il a choisi de revenir au Bayern au bout d'un an. Il avait déjà assuré un long intérim, pendant quasiment toute la saison 2017-2018 (29 matches de Bundesliga), lors de la blessure de Neuer avant le Mondial en Russie.