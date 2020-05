Bayern Munich : Neuer a prolongé

Le Bayern Munich, champion d'Allemagne en titre, peut avoir le sourire. Ce mercredi, après de longs mois de négociations, il a officialisé la prolongation de contrat de Manuel Neuer. Le gardien international allemand a prolongé son bail jusqu'en 2023. La joie était forcément présente dans les rangs des dirigeants et, en premier lieu, chez le président.

Der beste Torwart der Welt hängt zwei Jahre dran! #Neuer2023! 😍 pic.twitter.com/kQ8C3Xctiy — FC Bayern München (@FCBayern) May 20, 2020

Neuer voulait des garanties avant de prolonger

🎉 @Manuel_Neuer hat seinen Vertrag mit dem #FCBayern vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert. #Neuer2023

ℹ https://t.co/1RqBMTW0pc



— FC Bayern München (@FCBayern) May 20, 2020



Dans un communiqué publié par le Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, le patron du club allemand, s'est montré heureux de la prolongation de contrat de son portier : « Le FC Bayern est très heureux et satisfait que Manuel ait prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2023. Manuel est le meilleur gardien de but au monde et notre capitaine ».

Pour sa part, Manuel Neuer a reconnu que son choix de prolonger l'aventure était lié à certains détails : « Dans les semaines de l'arrêt à la suite de la pandémie de coronavirus, je ne voulais pas prendre de décision car personne ne savait si, quand et comment les choses se passeraient avec la Bundesliga. Il était également important pour moi de continuer avec notre entraîneur des gardiens, Toni Tapalovic, pour pouvoir travailler. Maintenant que cela a été résolu, je regarde l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Je me sens très à l'aise et chez moi en Bavière. Le FC Bayern est et reste l'une des meilleures adresses européennes dans le football ».



