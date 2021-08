Le Bayern Munich a totalement raté sa préparation jusqu'à présent, avec trois revers en quatre matchs et un retentissant 3-0 face à Naples. Julian Nagelsmann tire déjà la sonnette d'alarme et explique les difficulté du club bavarois en s'exprimant face aux médias allemands. Le nouvel entraîneur des Munichois exige du temps pour mettre en place ses principes ludiques et évoque les difficultés rencontrées jusqu'à présent.

Un problème de timing

"Si vous regardez notre calendrier d'août et de septembre, nous avons beaucoup de matchs. On va gérer la situation à ce moment-là, mais on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer à tout ça, pour introduire de nouvelles choses. Je récupère une équipe qui va très bien, qui fonctionne très bien. Mais la plupart des joueurs ne nous ont rejoints que ces derniers jours. Il nous manque toujours les joueurs qui ont joué plus que les autres la saison passée. Nous n'avons eu que trois séances d'entraînements avec ceux qui viennent de nous rejoindre, il n'y a pas encore de rythme", a tonné le tacticien allemand en conférence de presse.

