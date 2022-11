Bayern Munich : Nagelsmann prévient le Sénégal pour Mané

Finalement, Sadio Mané sera bien présent avec le Sénégal au Mondial. Plus tôt dans la journée de ce vendredi, Aliou Cissé a retenu son joueur majeur dans la liste des 26 pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui débutera le 21 novembre avec une opposition contre les Pays-Bas pour la sélection sénégalaise. Une convocation en dépit de la sortie sur blessure du deuxième Ballon d'Or, mardi soir avec le Bayern Munich en Bundesliga. "La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'opération. On s'est donné la possibilité de se retrouver la semaine prochaine. On refera une IRM dans dix jours. J'ai préféré le garder car c'est une situation qu'on a déjà connu avec Ismaïla Sarr à la CAN. On se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir le récupérer", a justifié Cissé en conférence de presse.

"S'il a mal et qu'il ne peut pas jouer, il ne jouera pas"

Côté Bayern Munich, Julian Nagelsmann est monté au créneau, avant le déplacement à Schalke samedi. "Nous ferons un autre contrôle dans 10 jours et nous verrons alors comment se passe sa récupération. Ensuite, nous prendrons d'autres décisions. Jouer rapidement après une blessure est toujours critique. Bien sûr, le Sénégal veut qu'il joue", a convenu le technicien. Pour autant, avec la perspective du futur diagnostic médical, le patron du Rekordmeister a prévenu : "S'il a mal et qu'il ne peut pas jouer, il ne jouera pas. Même si la Fédération le voulait. Pour nous, c'est la même chose. Quand un joueur est blessé et ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer. C'est comme ça. La santé passe avant le sport, c'est la chose la plus importante et ce n'est pas différent pour Sadio".