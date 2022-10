Alors que le Bayern Munich se produit ce mercredi au Camp Nou pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions, le milieu offensif allemand, Jamal Musiala, a avoué son admiration pour l’équipe catalane et les vedettes qui en ont porté les couleurs par le passé.

Musiala rêve de marcher sur les pas de Messi

Ainsi, Musiala a déclaré : "J'avais l'habitude de regarder beaucoup de grands matchs du Barça avec (Lionel) Messi, Xavi et (Andres) Iniesta. C'était une joie de les voir jouer au football". Il a aussi indiqué que "malgré toute mon [son] appréciation pour Cristiano (Ronaldo), je suis dans le camp de Messi".



Appelé à développer en expliquant pourquoi il préfère La Pulga au génie portugais, Musiala a confié : "Il a marqué tant de buts, gagné tant de titres et n'a jamais changé. Il est resté fidèle à ses principes et à son style. Je veux suivre ses pas". En effet, l’attaquant argentin n’a jamais changé. Il est même aussi prolifique qu’à ses meilleures heures. Depuis l’entame de la saison, il en est à 11 buts marqués et 11 passes décisives offertes.