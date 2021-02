Bayern Munich : Musiala opte pour la Mannschaft

🔴 Jamal Musiala = second-youngest player in history to score in the knockout stages of the Champions League ⚽️#UCL pic.twitter.com/8PsJyDJ9EN

L'influent Joachim Löw

Au Bayern Munich depuis 2019, Jamal Musiala a gravi les échelons petit à petit. D'abord chez les U17, puis chez les U19, un passage chez l'équipe réserve du club et désormais titulaire avec l'équipe première, Musiala est considéré comme une vraie pépite. Deuxième buteur de la rencontre face à la Lazio pour les 8emes de finale aller de Ligue des Champions, le milieu de 17 ans a impressionné les supporters munichois. Avec son but, il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer lors d'un match à élimination directe.De nationalité anglaise mais né à Stuttgart, en Allemagne, et d'un père d'origine anglo-nigérian, Jamal Musiala avait le choix entre trois sélections : l'Angleterre, l'Allemagne et le Nigeria. Si jusqu'à maintenant il jouait avec les Espoirs des Three Lions, le Munichois n'a pas choisi l'Angleterre. Eh oui, il a privilégié l'Allemagne et la Mannschaft ! Un joli coup et une bonne nouvelle pour les Allemands.C'est sur la chaine de télévision allemande ARD que Musiala a officialisé son choix : « J’ai un cœur pour l’Allemagne et un cœur pour l’Angleterre. J’y ai beaucoup réfléchi mais à la fin j’ai écouté le sentiment que c’était la bonne décision de jouer pour l’Allemagne ». Et le sélectionneur allemand Joachim Löw n'y est pas pour rien dans la décision du joueur munichois : « J’ai eu une très bonne discussion honnête avec Joachim Löw. Nous nous sommes rencontrés à Munich et il m’a clairement montré mon chemin vers l’équipe nationale ».Avec l'Euro qui approche, Jamal Musiala pourrait faire partie des joueurs choisis par Löw pour la compétition. En attendant, le milieu doit poursuivre son travail afin d'assurer sa place de titulaire au sein de l'équipe du Bayern Munich, en passe d'être champion d'Allemagne pour la 9eme fois consécutive.