Discret depuis qu’il a échappé de justesse à la prison le mois dernier, le Français Lucas Hernandez est sorti de son silence pour évoquer sa situation personnelle. Le champion du monde a avoué qu’il traversait une passe délicate et que cela s’est répercuté sur ses performances avec son club, le Bayern Munich.

Hernandez et sa femme ne comprennent pas



Hernandez a dû se présenter devant la justice espagnole pour éviter de se retrouver incarcéré. Il était en cause pour ne pas avoir respecté un ordre d’éloignement vis-à-vis de son épouse. Les charges contre lui ont été finalement abandonnées mais l’intéressé a quand même mal vécu ce qui, selon lui, était de l’acharnement. Dans un entretien à Kicker, il a confié : « Ni ma femme ni moi ne pouvions comprendre pourquoi ils me poursuivaient. C'était un incident qui datait de 2017, c'est du passé. Le présent c’est : ma femme est enceinte, je l'aime, elle m'aime. Les représentants du club du Bayern ont compris ma situation. Et ça m’a aidé. »



L’ancien joueur de l’Atlético se sent redevable envers le club bavarois. Il l’est d’autant plus que pour l’instant il ne parvient pas trop à leur rendre cette confiance sur le terrain. Lucide, il sait d’ailleurs qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes depuis qu’il a rallié Munich. Mais il est motivé pour rectifier le tir. « La première année et demie au Bayern a été définitivement la pire période de ma carrière, très compliquée. C'était un gros transfert, avec beaucoup d'argent en jeu, sans aucun doute. J'essaie de rembourser chaque euro de mes frais de transfert avec mes performances. "