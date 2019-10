Bayern Munich: Lewandowski remplaçant, Tolisso, Pavard et Coman d'entrée

Le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Bochum ce mardi soir (20 heures) pour le compte des 16e de finale de la Coupe d'Allemagne. Niko Kovac a dévoilé ses plans, et effectue quelques changements afin de reposer certains cadres. Ainsi, Robert Lewandowski et David Alaba se contenteront d'un statut de remplaçant au coup d'envoi.

Alphonso Davies débutera donc dans le couloir gauche de la défense en lieu et place de l'international autrichien, et puisque Lucas Hernandez est blessé. Benjamin Pavard sera titulaire en charnière, tout comme Corentin Tolisso dans l'entrejeu, et Kingsley Coman dans le secteur offensif, aux côtés de Serge Gnabry et Ivan Perisic. Le onze de départ: Neuer - Kimmich, Pavard, Boateng, Davies - Goretzka, Tolisso, Thiago - Coman, Gnabry, Perisic.