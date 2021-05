Bayern Munich - Lewandowski, Flick était sceptique

Robert Lewandowski a inscrit son 41e but de la saison de Bundesliga en fin de rencontre samedi contre Augsburg, afin de dépasser Gerd Müller, précédent détenteur du nombre de buts sur une saison en 1971-72. Mais son entraineur au Bayern Munich, Hansi Flick, ne croyait pas un tel exploit possible. "Je suis content pour Lewy. Le but lui a pris beaucoup de temps. A un moment donné, j'ai dit à Tapa [Toni Tapalovic, entraîneur des gardiens] que je ne pensais pas qu'il en aurait encore un, mais c'est un buteur. C'est ce qui le distingue", s'est émerveillé Flick en conférence de presse.

Flick ne s'y attendait pas

"C'est aussi une réussite de l'équipe. Nous gagnons ensemble. C'est ce qui nous a distingués : nous travaillons en équipe. C'est l'essentiel. Avec la qualité que nous avons, tout le monde en profite devant, a encore glissé celui qui va quitter le banc du Bayern dans les prochains jours et qui s'en va le cœur lourd. "L'équipe va me manquer. C'est la référence pour l'avenir. Ce que l'équipe a montré à chaque entraînement et lors des matchs, comment elle s'est battue, représente ses réalisations. Je regarde la situation dans son ensemble. L'ambiance est bonne. Je suis très fier, c'était une joie d'être aux côtés de cette équipe. Je tiens à remercier tout le monde."