Au bout d’une longue idylle avec Liverpool, le buteur sénégalais Sadio Mané a fait le choix de changer de tunique et signer en faveur d’un autre grand club européen, à savoir le Bayern Munich. Moyennant une indemnité de 41 millions d'euros (bonus compris), il a rejoint les champions d’Allemagne en titre pour un nouveau chapitre de sa carrière.



Mais qu’est-ce qui l’a poussé à dire oui au ténor allemand ? Une question à laquelle il a répondu ce mercredi lors de sa présentation à la presse. "Lorsque le Bayern s'est montré intéressé par moi, je leur ai parlé et j'étais tellement fasciné par le projet que je n'ai pas eu à y réfléchir à deux fois. J'avais d'autres offres, mais j'ai choisi le Bayern parce que c'est le bon club", a-t-il indiqué à l’assistance, et au sein de laquelle se trouvait notamment son nouveau coach, Julian Nagelsmann.

Mané fasciné par les idées de Nagelsmann

Mané a d’ailleurs révélé s’être entretenu avec l’entraineur. Il a alors senti que le courant passait parfaitement entre eux et qu’il y avait moyen de faire de bonnes choses ensemble. "Nous nous sommes rencontrés et avons parlé. C'était très important d'apprendre à le connaître, lui et le projet. Hasan (Salilhamidzic) était là aussi. Quand ils m'ont expliqué quelles étaient leurs idées, j'ai été fasciné. Je n'ai pas eu à réfléchir à deux fois, j'ai accepté presque immédiatement. »



L’ancien Red a poursuivi en indiquant qu’il débarque à l’Allianz Arena avec la volonté ferme de poursuivre sa progression et aussi continuer à enrichir son palmarès personnel : « Lorsque le Bayern s'est montré intéressé, j'ai parlé à mon agent. J'ai toujours pensé que le Bayern était le bon club pour moi. Je suis ici pour les aider à gagner plus de titres."