Bayern Munich : Les mots forts de Thomas Tuchel pour sa présentation

Thomas Tuchel s’offre un nouveau défi. Remercié par Chelsea après un début de saison poussif, l’entraîneur allemand vient d’être nommé à la tête du Bayern Munich pour succéder à Julian Nagelsmann. L’ancien du Paris Saint-Germain tentera de remettre les Bavarois en tête de la Bundesliga, eux qui sont devancés par le Borussia Dortmund et de sortir vainqueur de la double confrontation face à Manchester City. Forcément, Thomas Tuchel n’a pas le temps de cogiter. Présenté à la presse, ce dernier a affiché de grosses ambitions, indiquant que le Bayern avait les armes pour tout rafler sur son passage : « l'ADN du Bayern consiste à gagner, et à le faire d’une certaine manière. Cette équipe est l'une des équipes les plus talentueuses d'Europe. J'ai hâte de travailler avec cette équipe. Vous pouvez vous battre pour chaque titre avec ce club ».

"Il y a beaucoup de raisons qui m'ont fait accepter ce poste rapidement"

Alors qu’il ne manque pas de courtisans, Thomas Tuchel a également expliqué les raisons de ce choix, lui qui habite à Munich depuis la fin de son aventure à Londres : « C'est une grosse responsabilité aussi. Au final il y a aussi une raison personnelle pour moi de travailler ici, en étant près de ma famille et dans la région où je suis né. Il y a beaucoup de raisons qui m'ont fait accepter ce poste rapidement ». Un mariage qui semblait inévitable entre Thomas Tuchel et le Bayern Munich.