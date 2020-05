Le titre de Bundesliga n'est pas le seul objectif du Bayern Munich cette saison. En dehors des terrains, le club doit faire face comme beaucoup d'autres au Coronavirus, et à la crise économique qui en découle. Un combat dont a pris part les joueurs via une baisse de salaire le mois dernier (aux alentours de 20%). Un beau mouvement collectif qui en a suivi un autre selon Bild. Le média allemand relaye les propos d'Herbert Hainer, président du Bayern. « Notre groupe comprend pleinement la situation, et renonce de nouveau à une part de salaire ». Ce nouveau geste décrit par Hainer envers les employés du club interviendra jusqu'à la fin de la saison, sans pour autant préciser le montant de cette baisse.

Efforts et compétition de charité



Pas d'informations également au sujet de cette fin de saison. Le président peut parler de la saison de Bundesliga, s'achevant le 27 juin, ou de la saison sportive, qui pourrait terminer le 4 juillet (finale de la Coupe d'Allemagne) ou plus tard selon le calendrier de la Ligue des Champions en août. Pour rappel, le Bayern, l'Inter Milan et le Real Madrid organiseront en 2021 une coupe de la Solidarité afin de récolter des fonds pour les forces sanitaires d'Espagne et d'Italie.