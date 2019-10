Bayern Munich: Kovac refuse d'accuser Deschamps pour la blessure d'Hernandez 

A nouveau privé de son champion du monde français Lucas Hernandez, opéré cette semaine d'une cheville en Ligue des champions et indisponible jusqu'en janvier prochain, Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern Munich, a été à nouveau interrogé avant la réception de l'Union Berlin ce samedi (15h30), dans le cadre de la 9e journée de Bundesliga, sur la responsabilité de Didier Deschamps et de l'équipe de France avec laquelle l'ancien Madrilène avait évolué lors du récent match des qualifications pour l'Euro 2020 contre la Turquie (1-1). Une participation qui avait déjà crispé les relations entre les champions d'Allemagne et le sélectionneur tricolore.

"Ce ne sont que des spéculations, nous pouvons spéculer si c'est le cas ou non. Je ne veux pas réponde, parce que je n'ai pas de réponse", a répondu le technicien soucieux de ne pas polémiquer plus avant.