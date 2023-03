Bayern Munich : Julian Nagelsmann licencié ! Thomas Tuchel en pôle pour lui succéder

Julian Nagelsmann et le Bayern Munich, c’est fini. Selon le journal allemand Bild, le club bavarois vient d’acter le licenciement de son entraîneur. La rumeur d’une éviction planait depuis le début de la soirée et les premières informations de Fabrizio Romano. Arrivé à l’été 2021 pour une indemnité record de 25 millions d’euros, le natif de Landsberg am Lech n’aura pas eu le succès escompté par la direction bavaroise. Il repart tout de même avec une Bundesliga acquise en 2021 et deux supercoupes d’Allemagne.

Sauf surprise, le Bayern Munich devrait nommer Thomas Tuchel pour le remplacer. L’ex-entraîneur du PSG ou encore de Chelsea renoue avec le championnat qui lui a permis de faire un nom. Il retrouvera son ancien club, le Borussia Dortmund (samedi 1er avril), pour son premier match sur le banc bavarois.