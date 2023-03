Bayern Munich : Julian Nagelsmann lâché par plusieurs joueurs avant son éviction

La fin d'aventure au Bayern Munich pour Julian Nagelsmann n'a pas été des plus positives visiblement. Limogé vendredi dernier et remplacé immédiatement par Thomas Tuchel, ancien coach du PSG et de Chelsea, le technicien allemand de 35 ans va maintenant tenter de rebondir ailleurs. Tandis qu'il pourrait aller du côté de Tottenham, où Antonio Conte a été évincé ces dernières heures, Nagelsmann a connu des dernières semaines délicates au Bayern. Comme le révèle Sport Bild, le coach des Bavarois aurait été lâché par plusieurs joueurs dans le vestiaire.

Des cadres en désaccords

Tandis que les dirigeants du Bayern ont fait mention d'une chute des résultats pour justifier le limogeage de Nagelsmann, toujours en course pour un triplé Bundesliga - Ligue des Champions - Coupe d'Allemagne avant son éviction, il se pourrait que cela soit plutôt dû à des problèmes extra-sportifs. Le désormais ex-coach du Bayern aurait été lâché par plusieurs éléments de son effectif, avec Manuel Neuer, Sven Ulreich, Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala et Sadio Mané qui étaient en désaccord avec l'entraîneur. Joao Cancelo, arrivé en provenance de Manchester City au mercato d'hiver, pourrait aussi en faire partie puisqu'il a ouvertement fait part de son agacement lors des entraînements. Autant dire que le limogeage de Nagelsmann n'était donc sûrement pas dû à des résultats en dents de scie récemment...