Bayern Munich : Déchirure de la cuisse pour Boateng

ℹ @JeromeBoateng hat sich im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen.#ComeBackStronger, Jérôme!

Alle Infos 👉 https://t.co/tSFQvxiBsd#PSGFCB #UCLfinal



— CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 (@FCBayern) August 25, 2020

Seule ombre au tableau du Bayern Munich après sa victoire en finale de la Ligue des Champions dimanche contre le PSG (0-1) : la blessure de Jérôme Boateng dont la nature vient d'être divulguée ce mardi par le club. Le défenseur bavarois souffre d'une déchirure de la cuisse droite. L'Allemand (31 ans) était sorti à la 25eme minute face aux Parisiens avec l'aide de deux membres du staff médical et avait été remplacé par Niklas Süle. Le Bayern Munich précise que le numéro 17 va suivre un programme de rééducation durant ses vacances et devrait être absent pour le démarrage de la nouvelle saison 2020-2021.Après une pause bien méritée (vainqueur en C1, Bundesliga et en Coupe d'Allemagne), la formation d'Hansi Flick lancera les hostilités le 11 septembre face aux amateurs de Düren (D5 allemande) pour le premier tour de la Coupe d'Allemagne. En Bundesliga, comme la tradition l'exige pour le premier match de la saison, le FCB défiera Schalke 04, le 18 septembre.