Le Bayern Munich a quitté le Signal Iduna Park avec un goût amer dans la bouche après avoir dominé la majeure partie du match et dilapidé une avance de 2-0 dans le temps additionnel, samedi. De plus, son arrière gauche vedette Alphonso Davies a subi un coup de pied à la tête et a dû être remplacé à la 46e minute par Josip Stanisic.

Davies touché à la tête

L'as de l'équipe nationale masculine de football du Canada a reçu un coup de pied au visage de Jude Bellingham alors qu'il se battait pour le ballon, et plusieurs rapports indiquent qu'il a été immédiatement emmené à l'hôpital car il a apparemment subi une commotion cérébrale. Davies sera très probablement absent pour le match de Ligue des Champions contre le Viktoria Plzen, mercredi.



Le Bayern Munich menait confortablement 2-0 lorsque Davies était sur le terrain, mais le Borussia Dortmund est revenu pour sauver un point (2-2). Youssoufa Moukoko a marqué le premier but pour l'équipe locale à la 74e minute et Anthony Modeste a trouvé le fond des filets dans le temps additionnel pour égaliser.