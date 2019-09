Bayern Munich: Coutinho s'enflamme déjà !

Le plus souvent décrié lors de ses dix-huit mois passés au Barça, Philippe Coutinho semble revivre depuis son arrivée au Bayern Munich. Le milieu de terrain brésilien l’a confirmé lors d’une interview accordée à Sky Sports. L’ancien Red, prêté pour deux ans par le Barça, a notamment insisté sur la proximité avec les supporters bavarois.

"Ce qui change le plus les joueurs dans un club comme le Bayern, c'est la proximité des gens. J'ai passé une demi-heure à prendre des photos et à signer des autographes après mon premier entraînement. Je pense que c'est vraiment bon, a-t-il ainsi confié. Ils ont été très bons avec moi et c'est génial de sentir cette énergie positive. J'ai signé beaucoup d'autographes, j'espère ne pas avoir oublié qui que ce soit."

Et le milieu munichois d’ajouter: "Le Bayern est un club plus familier que mes anciens clubs. J'ai connu une ambiance semblable à Liverpool, mais ici, c'est encore plus familier."