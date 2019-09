Bayern Munich: Coutinho et cette "incroyable qualité technique"

Débarqué en prêt au Bayern Munich après une saison particulièrement difficile à Barcelone, Philippe Coutinho n’en finit plus de retrouver de sa superbe. Passeur décisif, samedi, lors du succès remporté par le Bayern sur Parendorn (3-2), le Brésilien a d’ailleurs eu droit aux félicitations de son entraîneur, Niko Kovač, dithyrambique à son sujet.

"Philippe n’a plus rien à prouver. Tous ceux qui étaient au stade et tous ceux qui ont regardé le match ont pu constater encore une fois l’incroyable qualité technique qu’il possède avec le ballon, a savouré le technicien croate en conférence de presse. Parfois, on dirait vraiment qu’il est en train de danser avec la balle, il faut le dire ainsi. Il sait exactement quoi faire, quand et comment et où avec le ballon. Il a réalisé une superbe passe décisive sur le premier but."