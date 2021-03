Bayern Munich : Coman, bientôt le départ ?

Kingsley Coman n’est pas un inconnu pour Thomas Tuchel. L’actuel coach de Chelsea ne l’a pourtant pas eu sous ses ordres au PSG, que l’international tricolore a quitté en 2014, soit quatre ans avant l’arrivée du technicien allemand. Mais ce dernier a pu apprécier, à ses dépens, ses qualités, puisque c’est Coman qui a été le bourreau de son club formateur, en inscrivant en août dernier le seul but de la finale de la Ligue des champions remportée par le Bayern face aux Parisiens (1-0).



Et l’entraîneur des Blues aimerait bien pouvoir attirer le Français dans la capitale anglaise la saison prochaine. D’après le Daily Mail, Tuchel souhaiterait ainsi en faire le successeur de Christian Pulisic, l’international américain qu’il avait lancé chez les professionnels à Dortmund en 2016 mais sur lequel il compte aujourd’hui très peu. Et si Coman est sous contrat avec le club munichois jusqu’en 2023, il aurait, selon Kicker, refusé de prolonger sous contrat de trois années supplémentaires.



Ce qui pourrait être le signe qu’il souhaite quitter la Bundesliga l’été prochain, à deux ans de la fin de son bail et alors que sa cote est légèrement inférieure à 60 millions d’euros. Ce qui ne constituerait pas un obstacle majeur pour Chelsea et les autres clubs de Premier League. Car les deux clubs de Manchester, United et City, seraient toujours particulièrement intéressés par le natif de Paris, qui n’a pas encore 25 ans mais un palmarès long comme le bras.

Enfin indiscutable ?



Outre la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d’Europe, il a ainsi systématique été sacré champion depuis 2013, dans trois pays différents, à deux reprises avec le PSG et la Juventus et cinq fois avec le Bayern. Mais, notamment gêné par les blessures, il n’a jamais joué plus de 24 matchs de championnat sur une saison, lors d’un dernier exercice où il a également a atteint son total maximal de rencontres disputées sur une saison toutes compétitions confondues en club (38).





Et alors qu’il va boucler sa sixième année en Bavière, il serait peut-être temps de changer d’air pour essayer de se rendre indispensable ailleurs, lui qui n’a pas toujours été indiscutable au Bayern. Comme en équipe de France, d’ailleurs, lui qui n’a disputé qu’une grande compétition sous le maillot bleu, l’Euro 2016, mais avec seulement deux titularisations en phase de poules.