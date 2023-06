Bayern Munich : Alphonso Davies en dit plus sur son avenir

Auteur d’une saison en dents de scie, le Bayern Munich s’apprête à être actif lors du prochain mercato estival, que ce soit dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Sur les tablettes du Real Madrid, Alphonso Davies pourrait quitter la Bavière, 3 ans après l’avoir rallié. Ce vendredi, l’international canadien a refroidi cette option à l’occasion d’un entretien accordé au média canadien TST Sports ce jeudi.

« Les rumeurs de transfert sont là, mais en fin de compte, ce sont encore des rumeurs. Il me reste encore deux ans de contrat avec le Bayern Munich. Mon objectif principal est de jouer pour ce club et d’aider l’équipe autant que possible » a-t-il affirmé.