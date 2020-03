Bayern Munich : Alaba sur le départ ?

Pini Zahavi appelé à la rescousse

Avec plus de 370 matchs sous les couleurs du Bayern, David Alaba est l’un des piliers du club munichois. L’international autrichien a tout connu en Bavière, avec des défaites, mais surtout énormément de succès. Mais le latéral gauche autrichien, repositionné en défense centrale, pourrait quitter l’Allemagne à l’issue de la saison afin de rallier l’Espagne, et plus précisément le FC Barcelone.Si aucune offre officielle n’est parvenue sur la table du Bayern Munich concernant Alaba, le joueur de 27 ans veut mettre toutes les chances de son côté et a décidé de travailler avec un nouveau représentant. Selon les informations de Bild, Alaba va s’engager dans les prochains jours avec Pini Zahavi. Cet Israélien s’était fait connaitre aux yeux du monde lors du transfert de Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Sous l’impulsion d’un des agents les plus puissants au monde, Alaba compte bien changer d’air à l’issue de la saison.