Bayern Munich : Alaba quittera le club à la fin de la saison

"Je recherche un nouveau défi"

Fréquemment



🗣️ @David_Alaba: "I have made the decision to leave #FCBayern at the end of this season and try something new. It obviously wasn't an easy decision - I've been here for 13 years and the club means a lot to me."#MiaSanMia pic.twitter.com/XJXIkSvYzb

— 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) February 16, 2021

La fin de l'histoire entre le Bayern Munich et David Alaba ne cesse de se rapprocher. Elle cessera au terme de la saison, après une relation longue de 11 ans entre les deux parties. Ce mardi en conférence de presse, le polyvalent élément du club munichois a officialisé son départ prochain, alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2021. Celui qui a su garnir son palmarès de la façon la plus conséquente possible : Ligue des Champions, Supercoupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs, Bundesliga, Coupe d'Allemagne et enfin Supercoupe d'Allemagne, a expliqué ses motivations."J'ai décidé de faire autre chose après cette saison, de quitter le club. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, je suis ici depuis 13 ans et je porte ce club dans mon cœur. J'ai pris la décision il y a quelques semaines et je l'ai communiquée aux dirigeant", a affirmé Alaba devant les médias.annoncé en Espagne, du côté du Real Madrid et du FC Barcelone, il a précisé ne pas être totalement fixé sur la suite de sa carrière :. Ce n'est pas une décision financière. J'ai encore six à sept ans pour jouer au football à un haut niveau et je veux essayer quelque chose de nouveau."De manière a dissiper un possible malaise entre les dirigeants et lui-même, le natif de Vienne a insisté sur le désir des dirigeants du Bayern de le convaincre. "Et je suis très, très reconnaissant au club pour cela, c'est pourquoi ce fut une décision très difficile. Je peux considérer ce club comme une famille."