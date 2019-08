Bayern: Lewandowski réclame des joueurs en plus

Robert Lewandowski pourrait bien avoir son mot à dire dans le mercato du Bayern Munich.

L'attaquant de 30 ans a donné un entretien au média Sport Bild, dans lequel il estime que les départs de Franck Ribéry, Arjen Robben et James Rodriguez n'ont pas été compensés. L'international polonais pointe notamment le manque d'ailier, avec seulement Kingsley Coman, Serge Gnabry et Alphonso Davies de disponibles. "Même si Sané vient, nous avons besoin d'un autre ailier. Jouer toute une saison avec treize ou quatorze professionnels expérimentés, ça va être dur", insiste-t-il. "Nous avons cinquante ou soixante matches, il ne faut pas seulement penser à la semaine prochaine mais avoir une vision sur trois, quatre, cinq ou six mois. Et pour cela nous n'avons pas assez de joueurs."

Pour l'instant, le club bavarois s'est montré très actif pour renforcer le secteur défensif, avec les arrivées notamment des Français champions du monde, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard.