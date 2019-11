Bayern: Lewandowski et ces jeunes qui communiquent "via internet"

Le Bayern Munich traverse une période compliquée. Et selon Robert Lewandowski, cela tient notamment à la mentalité des jeunes joueurs et à un manque global de leadership.

"Une colonne vertébrale qui consiste en Neuer et Lewadowski ce n’est pas suffisant. On devrait avoir un leader par ligne. Ce serait parfait", a-t-il plaidé pour le Süddeutsche Zeitung.

Et si ce sont des anciens qui parviennent encore à porter l'équipe vers le haut, c'est selon lui en partie en raison d'un problème de communication qui dépasse le cadre du football. "Ils (les jeunes) sont plus réservés ou ils ont un problème avec la langue. Ils ont peut-être parfois un peu peur de parler. C’est une génération qui écrit beaucoup de messages sur les téléphones portables, qui communique beaucoup via internet, c’est une histoire de culture de cette génération", a-t-il ajouté.