Bayern-Kovac: "Renato Sanches va rester"

Renato Sanches devrait finalement poursuivre son aventure au Bayern Munich. Ce samedi, en conférence de presse, l'entraîneur bavarois Niko Kovac a assuré qu'il comptait toujours sur son milieu de terrain de 21 ans.

"Nous lui avons dit que nous aimerions le garder. Nous avons mis des arguments sur la table et expliqué pourquoi il avait si peu joué. Il a compris et voit son avenir ici. Je suis convaincu qu'il aura plus de temps de jeu cette saison que la saison dernière", a déclaré le technicien croate.

Un revirement de situation surprenant car l'international portugais, sous contrat jusqu'en juin 2021 avec les champions d'Allemagne, était annoncé sur le départ après avoir joué seulement 782 minutes lors de l'exercice 2018-2019.