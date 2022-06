L'international néerlandais de 20 ans a signé un contrat jusqu'en 2027 avec le Bayern Munich et rejoint ainsi Noussair Mazraoui, qui a fait le même mouvement il y a quelques semaines. Comme confirmé par l'Ajax Amsterdam, le transfert est d'une valeur de 18,5 millions d'euros, qui pourrait s'élever à 24 millions d'euros avec des bonus. L'international néerlandais a fait 103 apparitions en équipe première avec l'Ajax, marquant 12 buts.

Un joueur d'avenir

À seulement 20 ans, le milieu de terrain a déjà remporté trois titres d'Eredivisie et deux Coupes des Pays-Bas. "Ryan Gravenberch est un jeune joueur très intéressant que beaucoup de grands clubs européens auraient aimé signer", a déclaré Oliver Kahn, directeur général du Bayern. "Il a choisi le FC Bayern parce qu'il peut se développer au plus haut niveau ici. Les joueurs ayant ses qualités sont importants pour l'avenir du FC Bayern."