Bayern : Coman revient, un mois plus tard

Un but cette saison

"Son retour est une bonne nouvelle pour nous, moins pour nos adversaires." C'est par cette petite phrase légère que Julian Nagelsmann avait conclu sa sortie sur Kinglsey Coman, lundi soir en conférence de presse. A la veille d'affronter Plzen en Ligue des champions (victoire 5-0 mardi), l'entraîneur allemand du Bayern Munich savourait d'avance le prochain retour de son attaquant, prévu donc pour ce weekend face à Dortmund.Il faut dire que l'inquiétude est toujours de mise lorsqu'il s'agit de l'ancien Parisien, rarement (jamais) épargné par les blessures depuis l'entame de sa carrière et qui s'était donc, le mois dernier, blessé à une cuisse lors d'un entraînement avec ses partenaires. "Il est en forme, a bien résisté aux tests et est à l'entraînement avec l'équipe", s'est réjoui Nagelsmann ce vendredi, confirmant bien la présence de Coman pour le traditionnel choc avec le BvB (coup d'envoi à 18h30 samedi). "Ce n'est pas encore un candidat pour commencer, a poursuivi le jeune coach bavarois (35 ans), mais un candidat pour entrer en jeu. Il est prêt et pourrait avoir 30 ou 40 minutes."Si Kingsley Coman devrait donc démarrer sur le banc face aux partenaires de Marco Reus, le Français attend encore pour prendre son envol cette saison. Avec seulement quatre titularisations et une entrée (en Supercoupe d'Allemagne), l'international tricolore n'a pas encore pu monter en régime et il n'a, pour l'heure, inscrit qu'un seul but pour deux passes décisives : c'était lors du même match, ce cinglant 7-0 infligé à Bochum en août dernier.Avec le retour de Coman, avec celui de Joshua Kimmich, mais sans Thomas Müller (covid), le Bayern Munich affrontera samedi une équipe de Dortmund qui compte le même nombre de points cette saison (15 sur 24 possibles). Il est d'ailleurs bien rare que ce "Klassiker" mette aux prises deux formations qui n'accaparent pas les premières places du classement, Munichois et Borussen pointant respectivement aux troisième et quatrième rangs, à deux longueurs du duo Union Berlin - Fribourg. De là à dire que la Bundesliga sera très ouverte jusqu'au terme de la saison...