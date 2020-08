Bayer Leverkusen : Quand Kai Havertz est annoncé au Heracles Almelo...

Fatigué des questions sur l'avenir de sa jeune pépite Kai Havertz (21 ans), l'entraîneur du Bayer Leverkusen Peter Bosz a répondu par l'ironie ce lundi soir, après la défaite de son équipe contre l'Inter Milan (2-1) en quarts de finale de la Ligue Europa. À la question de la future destination du jeune Allemand, le coach batave a déclaré ceci :. Pas mécontent de la nouvelle, le club première division néerlandaise, deux fois dirigé par Bosz (2004-2006 puis 2010-2013), s'est empressé d'annoncer la signature du milieu offensif sur les réseaux sociaux.Il s'agit bien évidemment d'une blague pour le gaucher de la Mannschaft (7 sélections) qui a marqué son 18eme but de la saison contre les Interistes et dont la valeur est estimée à 81 millions d'euros selon Transfermarkt. Chelsea et le Real Madrid sont notamment à l'affût.