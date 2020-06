D'un enchaînement crochet, frappe enroulée du gauche, Florian Wirtz a trompé Manuel Neuer dans les dernières minutes du match entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich (2-4) ce samedi. Un but qui n'a rien changé dans ce match mais qui entre dans l'histoire de la Bundesliga. Au moment où il a fait trembler les filets d'une formation qui s'envole vers un nouveau titre, le milieu offensif n'a que 17 ans et 34 jours. Un âge qui lui permet de devenir le plus jeune buteur de l'histoire du championnat d'Allemagne en effaçant une marque établie il y a quinze ans par Nuri Sahin. Cette réalisation confirme là tout le potentiel du joueur appelé à marcher dans les traces de Kai Havertz.

Leverkusen l'a recruté grâce à sa soeur

Ces derniers mois, il a connu une progression folle. Après avoir débuté la saison avec les U17 de Cologne, il a rejoint Leverkusen pour se rapprocher de sa sœur et évoluer chez les juniors. Un transfert qui lui a permis de se révéler aux yeux de Peter Bosz.« Normalement je ne parle pas des joueurs individuellement. Mais je vais le faire pour Florian. Jouer son premier match de Bundesliga représente toujours quelque chose de spécial. Il n'a que 17 ans, j'imagine qu'il était nerveux avant la rencontre. Mais il ne l'a pas montré, il a bien joué, il a été important pour nous dans ce match. Il a conservé beaucoup de ballons. Il a bien défendu. »







Pour pouvoir impressionner dans l'élite du football allemand, le natif de Pulheim-Brauweiler a su profiter de la reprise du championnat. Il s'est fait une place dans le groupe professionnel et a rendu à son staff la confiance qui lui était donnée. Son aisance technique, sa vitesse et son intelligence de jeu lui permettent de faire la différence même face à des joueurs deux fois plus âgés que lui. Et de marquer pour sa quatrième apparition dans le monde professionnel. De quoi forcer l'admiration. Désormais il va devoir confirmer. Mais notre consultant Patrick Guillou le pense capable d'y arriver, notamment grâce à ses qualités qui lui permettent de toujours s'en sortir. « Il sent le jeu et l'orage ne le touche jamais, il se reprend toujours avec ses qualités. Il est agile et léger dans sa fréquence de pied, il ne se trompe pas face au défenseur. »

Un joueur qui ne recule pas devant le travail défensif



Et son impact offensif ne l'empêche pas de bien se faire voir défensivement. Au sein du centre de formation de Leverkusen, plusieurs membres du staff ont loué son sens du collectif et sa volonté de faire les efforts défensifs. Un état d'esprit de plus en plus rare chez les jeunes talents. Désormais buteur et détenteur d'un record national, Florian Wirtz pourrait être encore plus sollicité par son entraîneur. Il lui reste quatre matchs de championnat et autant de chances de s'illustrer face à des adversaires moins prestigieux que celui contre qui il a marqué son premier but avec les pros. L'histoire est en marche.

