Au Bayern, Coutinho "ne compte que pour un demi-joueur"

C’est avec une énorme pression sur les épaules que Philippe Coutinho est arrivé cet été au Bayern Munich. En plus de relancer sa carrière après un passage décevant au FC Barcelone, et de faire oublier Franck Ribéry et Arjen Robben, le milieu offensif brésilien doit convaincre ses nouveaux dirigeants de le conserver à l’issue de son prêt.

Lèveront-ils l’option d’achat de 120 millions d’euros, fixée par les Blaugranas, en fin de saison ? Dietmar Hamann, ancien joueur du club bavarois, ne le souhaite pas. En tout cas pour l’instant. Vainqueur de la Ligue des champions en 1996 avec les Munichois, l’ex-milieu défensif n’est jusque-là pas du tout séduit par l’international auriverde.

"Comme un étranger dans l'équipe"

"Pou moi, il est comme un étranger dans l’équipe. Je n’arrive pas à me souvenir d’une bonne situation qu’il a créée en attaque", lâche-t-il dans les colonnes de Sport Bild. Philippe Coutinho totalise pourtant déjà 2 buts et 3 passes décisives en 7 matches de Bundesliga (dont 5 comme titulaire), mais c’est insuffisant aux yeux de Dietmar Hamann.

"Il lui reste 30 ou 35 matches donc il va bien falloir qu’il s’y mette."

"Quand vous avez un tel joueur dans l’équipe qu’il ne fait rien de spécial, vous avez évidemment des problèmes parce qu’en défense, il ne compte que pour un demi-joueur, ajoute-t-il. Il lui reste 30 ou 35 matches donc il va bien falloir qu’il s’y mette." Qu’il semble loin le temps où l’ancienne star de Liverpool faisait l’unanimité…

Son premier but sous les couleurs bavaroises :

​​​​​​​