Amicaux: Schalke 04 et Dortmund cartonnent

Comme en France, les clubs de Bundesliga ont repris le chemin de l'entraînement et préparent donc la saison à venir, avec en parallèle de la préparation physique des oppositions plus ou moins relevées pour retrouver le rythme de la compétition. Et ce vendredi soir, le Borussia Dortmund n'a éprouvé aucune difficulté à se défaire des amateurs de Schweinberg.

Les hommes de Lucien Favre l'ont emporté très largement (10-0), avec notamment une réalisation de Shinji Kagawa et un quadruplé de Maximilian Philipp. De son côté, Schalke 04 a fait encore mieux face à Bottrop (1-20), un match au cours duquel l'ancien Nantais Amine Harit s'est offert un doublé.