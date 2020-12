Phénomène de précocité, Youssoufa Moukoko bat record sur record avec le Borussia Dortmund en ce début de saison. Natif de Yaoundé, l'adolescent joue avec les équipes de jeunes de son pays d'adoption, l'Allemagne. Ce qui n'empêche pas le Cameroun de tenter de faire changer d'avis le jeune attaquant. "En ce moment (...), on travaille à convaincre le prometteur Youssoufa Moukoko, qui est international U20 allemand, de nous rejoindre dans ce projet. Un dialogue est mené avec le joueur et sa famille afin qu’il joue pour le Cameroun", a indiqué le sélectionneur des Lions Indomptables, le Portugais Toni Conceiçao, dans un entretien accordé à Onze Mondial. La partie ne s'annonce pas simple pour le pays organisateur de la prochaine CAN.