Le Bayern gagne, deux fauteuils pour trois

9 matchs, 29 buts. La Bundesliga, fidèle à elle-même malgré le huis clos. Dans cette avant-dernière journée, le choc entre Dortmund (2e) et Leipzig (3e) a tourné à l'avantage des joueurs de Lucien Favre. D'un doublé,(2-0).Le Norvégien a encore porté l'attaque du BVB. Servi par le jeune Américain Giovanni Reyna (18 ans) dans un mouvement orchestré par Brandt, il trompe Gulasci (1-0, 30e). Dominateurs, les hommes de Lucien Favre gèrent la seconde période pour valider ce succès de gala. Dans les arrêts de jeu, Brandt centre au second poteau et Haaland se jette pour le doublé (2-0, 90e+3).. Cette victoire officialise la deuxième place du Borussia Dortmund, dauphin de Munich.La défaite de Leipzig est en revanche un coup dur pour Julian Nagelsmann. Car dans les autres matchs de l'après-midi, Mönchengladbach s'est imposé face à Paderborn (3-1). En revanche, Leverkusen s'est incliné au Hertha Berlin (2-0).(63, 62 et 60) et seuls le troisième et le quatrième joueront en Ligue des Champions. La dernière journée sera décisive.Brême perd à Mayence (3-1) et est presque relégué. Le Werder est deux points derrière Düsseldorf, auteur d'un nul contre Augsburg (1-1). Même score entre Cologne et Francfort (1-1). Hoffenhaim a étrillé l'Union Berlin (4-0), même tarif pour Wolsburg contre Schalke (4-1). Déjà champion,. Lucas Hernandez a délivré une passe décisive au Polonais.