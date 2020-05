Allemagne : des bruits de foules enregistrés pour les téléspectateurs !

Un match à huis clos engendre un vide à combler. Les groupes télévisuels l'ont bien compris puisque Sky, qui diffuse la Bundesliga, a annoncé ce jeudi qu'un dispositif très spécifique allait être instauré pour renforcer l'attractivité pour le téléspectateur. Le principe ? Diffuser des bruits de foule enregistrés au préalable. Pour rappel, la Bundesliga sera le premier championnat majeur du continent européen à reprendre, ce samedi 16 mai.

« En plus du commentaire en direct, une nouvelle piste audio alternative reproduira également les chants de fans pour les équipes participantes et les réactions de la foule pendant le match », a indiqué Sky, tout en précisant que« l'accent sera mis davantage sur les appels des joueurs, les consignes des entraîneurs ainsi que le son du ballon » pour les téléspectateurs qui ne souhaitent pas avoir cette "option" et préfèrent se concentrer sur le son réel de l'événement.