Allemagne : 800 joueurs soutiennent la cause LGBT

Philipp Lahm pense le contraire



Mercredi, le magazine allemand « 11 Freunde » a publié un numéro plutôt exceptionnel. En une, Max Kruse, joueur de l'Union Berlin, avec un carton dans ses mains, où il est marqué en noir : « Vous pouvez compter sur nous »Pour Philipp Köster, rédacteur en chef du magazine, « l'homosexualité reste un tabou dans le milieu du foot allemand » et il faut « que cela change »C'est pourquoi, 800 joueurs et joueuses évoluant en D1 ou en D2 allemande ont tenu à signer une tribune pour afficher leur soutien.Il avait été le premier joueur de football de haut-niveau à le faire. Dans cette tribune, tous ces sportifs affichent leur solidarité : « Personne ne devrait être forcé à faire son coming out. C'est une décision qui appartient à chacun. Cependant, nous proclamons tout notre soutien et notre solidarité à quiconque souhaite le faire »Seules les équipes du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen n'ont pas participé à cette action.Ancien capitaine de la Mannschaft et champion du monde en 2014, Philipp Lahm publie dans quelques jours son autobiographie. Et le média allemand Bild en a publié quelques extraits. Des extraits qui ont suscité la polémique.: « Vous ne pourrez pas compter sur le même niveau de maturité chez chacun de vos adversaires ou dans tous les stades où vous évoluerez »Interrogé sur les propos de l'ancien joueur, Philipp Köster a donné son avis : « Je crois que Philipp Lahm a mis des mots sur des craintes que beaucoup avaient au cours des dernières années, souligne Philipp Köster. Et pour être juste, son livre a été imprimé avant notre campagne, avant les prises de position de ses collègues ».Néanmoins, il avoue ne pas être d'accord : « Maintenant, il ne décrit le statu quo qui règne dans le football professionnel que d'une manière pessimiste. Parce qu'il n'est pas seulement un observateur du foot mais quelqu'un qui peut agir puisqu'il est le responsable du comité d'organisation de l'Euro 2024, ou encore membre du directoire de la Fédération allemande. Bien sûr, ce qu'il dit n'est pas complètement faux, mais il est un peu négligent sur les conséquences de son constat... ». À l'heure actuelle, les joueurs gay attendent la fin de leur carrière pour parler de leur sexualité. Ayant trop peur d'un impact négatif sur leur carrière. Du côté des femmes, elles semblent avoir moins de problèmes à le faire. Une chose est sûre, certaines mentalités doivent encore changer.