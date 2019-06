C'est l'une des plus grosses sensations de l'histoire de la boxe moderne, qui s'est produite samedi à New York, sur le ring du légendaire Madison Square Garden. Un séisme même, tant la catégorie des poids lourds semblait réduite à un inévitable et culte affrontement entre Anthony Joshua et Deontay Wilder, considéré comme les deux meilleurs boxeurs de la planète. Il n'en sera rien. En tout cas, pas avant que le Britannique ne passe par une sérieuse remise en question et une reconquête. Puisque Joshua a subi la première défaite de sa carrière pour ses débuts aux Etats-Unis ce week-end, après 21 victoires (dont 20 par KO) en autant de combats. Le boxeur de 29 ans a été vaincu par l'Américain Andy Ruiz, qui l'a poussé au K.-O. technique au cours de la 7e reprise.

Ruiz, qui ne devait initialement pas participer à ce combat, avait repris le flambeau de son compatriote Jarrell Miller, écarté pour deux contrôles antidopage positifs, grâce à une campagne de promotion en ligne, qui avait convaincu l'entourage de Joshua du sérieux de ses prétentions. Le ventre gras et les tatouages exubérants du boxeur d'Imperia Valley, en Californie, ne l'ont pas empêché de rouer de coups l'immense favori et de le faire vaciller à plusieurs reprises dans les trois premiers rounds.

Le tant attendu Joshua-Wilder aura-t-il lieu ?

C'est lors de cette 7e reprise fatidique qu'Anthony Joshua, qui semblait pourtant avoir repris du poil de la bête, a été arrêté par l'arbitre après de nouveaux impacts féroces de son challenger. Ruiz, 29 ans également, n'était pas non plus le premier venu. Malgré un physique moins sculptural, le Mexicain d'origine ne comptait qu'une défaite sur son CV jusqu'ici, face au coriace Australien Joseph Parker, que Joshua n'était pas parvenu à mettre K.-O. malgré sa victoire en 2018.

Ce résultat, qui choque l'ensemble des observateurs et des bookmakers, remet complètement en cause la hiérarchie chez les lourds. Deontay Wilder, qui n'a fait qu'une bouchée de son compatriote Dominic Breazeale le mois dernier, devra très probablement affronter Andy Ruiz, désormais détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO, avant que ce que les fans du noble art attendaient comme "le combat du siècle" ne puisse se matérialiser un jour. Humble après la défaite, Anthony Joshua a salué la prestation de son adversaire. "La boxe est un sport difficile. Je me suis entraîné comme un forcené, mais j'ai été vaincu par un boxeur de qualité. Ce sera intéressant de voir jusqu'où il pourra aller", a expliqué le champion olympique 2012.