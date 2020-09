Tartan : Il s'agit d'un motif de lignes horizontales et verticales entrecroisées, de multiples couleurs.

Nul doute qu’en temps normal, l’Ecossais Josh « The Tartan Tornado » Taylor aurait attiré 20 000 personnes à Edimbourg, Glasgow ou Londres. Hier soir dans les studios de British Telecom à Londres, juste les boxeurs, les coins, les officiels et l’équipe de TV. Et une équipe de désinfection qui intervient pour nettoyer le ring entre chaque combat avec une combinaison faite pour intervenir sur un foyer du virus Ebola. Considéré comme le meilleur Super-Légers de la planète, Taylor disputait son 3eme championnat du monde et pour la 3eme fois consécutive, il s’est imposé contre un boxeur invaincu. 17eme victoire (13 K.O.) pour Taylor qui a conservé ses titres IBF-WBA. On est à 2’41’’ dans le premier round quand le champion réussit le coup le plus parfait, le plus difficile à réaliser et le plus dévastateur de la boxe : le coup au foie. Une cible de la taille d’une pièce de 10 centimes, un temps de réaction de 2-3 secondes, le temps que la douleur se répande dans tout le corps. Et le challenger Thaïlandais Apinun Khongson qui se tord de douleur pendant 3’20’’ avant de finalement de se relever. « The Tartan Tornado » devrait maintenant rencontrer pour une unification des 4 ceintures « Jaguar », l’Américain José Ramirez, champion WBC-WBO, invaincu lui en 26 combats.