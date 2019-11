En musique, il y a eu Mozart et « Little » Stevie Wonder. En boxe, il y a Saul « Canelo » Alvarez. Dès 15 ans, il assommait déjà des trentenaires pour une poignée de pesos à Guadalajara. Ce dimanche à Las Vegas, pour 32 millions d’euros, le Mexicain a démontré à 29 ans qu’il était un OVNI dans la boxe mondiale. Des champions précoces, la boxe en a connus comme le Portoricain Wilfredo Benitez, couronné à 17 ans, ou Mike Tyson, champion des lourds à 20 ans. Mais souvent, leur carrière au sommet fut relativement brève.

Canelo, couronné pour la première fois à 22 ans, est dans sa 14ème année professionnelle et il ne cesse de surprendre. Pendant 10 rounds, on a pensé que son défi de monter chez les Mi-Lourds était un péché d’orgueil et un choix malheureux. Le champion WBO Sergey « Le Broyeur » Kovalev ne le laissait que rarement se mettre à la bonne distance, l’arrosant de directs, profitant de son avantage en taille et de son allonge. Si le Mexicain réussissait les coups les plus puissants, ils étaient rares. Même à Las Vegas ou les juges ont toujours été bienveillants pour Canelo, le pari semblait perdu quant au 11eme round, un enchaînement dévastateur et de toute beauté atomisait Kovalev.



Un K.O. qui permet à Alvarez de s’emparer du titre WBO des Mi-Lourds, sa 4eme ceinture après les Super-Welters, les Moyens et les Super-Moyens et lui permettant de dépasser son compatriote le légendaire Julio Cesar Chavez, champion seulement dans 3 catégories. 53eme victoire, 36eme K.O. pour 2 nuls et 1 défaite concédé à 22 ans contre Floyd Mayweather. En progrès constant, doté d’un mental en acier, Canelo est bien le boxeur numéro 1 toutes catégories et la star actuelle du Noble Art. Il aura le choix pour son prochain combat prévu en mai : rester chez les Mi-Lourds, défendre son titre WBA des poids Moyens qu’il détient toujours ou bien passer en Super-Moyens. Ses entraîneurs ont même évoqué un défi en Lourds-Légers. L’événement boxe de 2019 était donc bien sur nos antennes et ce K.O. un flash d’adrénaline que nos abonnés n’oublieront pas de sitôt.



