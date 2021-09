Yoka : « Le combat le plus exigeant tactiquement »

Deux autres membres de la Team Solide également au programme



A deux jours de retrouver les rings à l'occasion du grand retour de la boxe à Roland-Garros, "l'Artiste" semble même laisser entendre que le combat qui l'attend vendredi soir face au Croate Peter Milas devant 8 500 spectateurs pour sa onzième sortie chez les professionnels a tout du match piège.Et rien que pour ça, le champion olympique de Rio se méfie. ""C'est un profil que je n'ai jamais boxé. C'est bien de s'y mettre. Un ambidextre, c'est encore plus complexe car tu trouves ta distance en droitier et, là, il switche en garde inversée de gaucher. Psychologiquement, ça demande pas mal de réflexion (...) Ce sera le combat qui va être le plus exigeant tactiquement." Affûté comme il ne l'a jamais été à l'entendre ("Je me sens bien, très rapide et plus puissant qu'avant"), Yoka a déjà une idée toutefois de comment il va devoir s'y prendre pour poursuivre sa série de victoires aux dépens de celui qu'il décrit ce mardi dans L'Equipe comme "compliqué à boxer, car il est tout le temps en déplacement. Il aime prendre l'ascendant, décider quand il a envie de reculer ou d'attaquer. Il prend son temps, c'est un faux lent." "Je vais devoir être vigilant, ne pas rentrer dans son rythme et imposer ma boxe d'entrée. Il faudra le brusquer un peu", analyse avant l'heure le protégé de Virgil Hunter, qui"Il va falloir autre chose, mais ça reste la clé, au moins en début de combat, histoire de le perturber car il aime avoir les mains un peu en bas, il aime se balader, donc le pilonner du bras avant au corps ou à la face, ça peut le déranger."L'essentiel pour Yoka, qui ne cache pas dans le quotidien qu'il a "travaillé vraiment très dur depuis plusieurs mois et consenti à des sacrifices dans (sa) vie personnelle deux mois loin de ses fils pour (se) concentrer sur ce combat", demeure à l'arrivée de. Mais pour cet ex-boxeur hyper stressé ayant appris à se nourrir du stress au fil des années,"C'est un évènement qui est attendu après plus d'un an de boxe sans public et presque cinquante ans d'absence de boxe à Roland-Garros (...) La présence du public m'a toujours transcendé. Qu'il soit pour moi ou contre moi, ça me motive (...) Et puis il y a l'envie d'honorer au mieux l'invitation du monde du tennis de nous recevoir à Roland-Garros et de montrer que le noble art a sa place dans cet endroit prestigieux." Et ce d'autant que"Je vais reboxer pour la première fois à leurs côtés. Ce retour de la Team Solide, c'est excitant." "Je ne vais pas venir sur la pointe des pieds", assure celui qui rêve de briller dans ce jardin qui a longtemps été propriété de Rafael Nadal (13 titres Porte d'Auteuil). Mais qui ne demande qu'à se lever vendredi soir pour un autre champion.