Yoka : « Jean-Paul serait venu vendredi »

Pour d'évidentes raisons de logistique, d'autant que le noble art effectuera son grand retour dans le temple du tennis ce vendredi soir, il était évidemment très compliqué de laisser un fauteuil vide en bord de ring. Tony Yoka a pourtant dû y penser après le décès de son ami et déjà regretté Jean-Paul Belmondo, lundi dernier à l'âge de 88 ans. Fou de boxe, le mythique acteur français était de toutes les réunions parisiennes, auxquelles il avait l'habitude d'assister au premier rang aux côtés de son fidèle compère Charles Gérard, lui aussi parti rejoindre les cieux depuis. Vendredi, "Bebel" n'aurait donc pas manqué une miette du onzième combat professionnel de Yoka, face au Croate Peter Milas, plus encore dans cette enceinte de Roland-Garros qui accueillera 8 500 personnes et où Belmondo, également passionné de tennis, passait tous les jours de la quinzaine lors du tournoi de tennis du même nom. Il ne sera pas présent vendredi et laissera évidemment un immense vide. Le boxeur français, qui avait immédiatement rendu hommage à l'ancien boxeur amateur après avoir appris son décès avec une grande tristesse, aura de nouveau une pensée pour "le Magnifique" en rentrant sur le ring.



Yoka : "Si je gagne, je ferai un mot pour Jean-Paul"

« Il serait venu vendredi. Il était venu à tous mes combats quand le public était autorisé. Ca va me faire bizarre de rentrer dans cette salle et de ne pas le voir. Je l’avais rencontré pour la première fois il y a plus de dix ans. Je le voyais à mes combats, je le voyais en dehors », a avoué "l'Artiste" mercredi sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Sur le plateau de Cyril Hanouna, lui aussi présent depuis le début de la Conquête du champion olympique de Rio,à celui qui aura droit jeudi soir aux Invalides à la veille de ses funérailles (vendredi à Saint-Germain-des-Près) à un hommage national cette fois. « Je pense qu’il y aura un hommage. On essaye de voir ce que l’on peut faire. On essaye de faire des t-shirts, on essaye de faire des trucs à la va-vite… (...) Et si je gagne, je ferai un mot pour Jean-Paul. » Nul doute que Belmondo, de là-haut, appréciera.