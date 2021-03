UFC - Lourds : La ceinture pour Francis Ngannou

FRANCIS NGANNOU IS THE UFC CHAMPION! 🏆

Ngannou prêt à défier Jones

Mission accomplie pour Francis Ngannou ! A 34 ans, le combattant camerounais a été sacré ce samedi champion des poids lourds de l’UFC, la principale organisation de MMA, à l’occasion d’un combat organisé à l’Apex, le nouveau centre névralgique de l’organisation installé à Las Vegas, face au tenant de la ceinture Stipe Miocic. Très agressif dès l’entame du combat, Francis Ngannou n’est pas passé loin de faire la décision avant même la fin de la première reprise de cinq minutes. Après la minute de repos, la deuxième des cinq reprises prévues n’aura finalement duré que… 52 secondes. D’un crochet du gauche parfaitement placé, Francis Ngannou a mis à terre son adversaire, ne laissant pas d’autre possibilité à l’arbitre de la rencontre que de stopper le combat avant son terme. Une 16eme victoire, la douzième avant la limite, pour le natif de Bafié qui lui offre enfin une ceinture qu’il visait depuis longtemps.« Je savais que si on me donnait l'opportunité de faire quelque chose de grand, je le ferais. C'est comme si vous aviez les yeux sur un objectif depuis des années et que ça arrive enfin, a confié le Camerounais peu après le combat dans des propos recueillis par RMC Sport. C'est quelque chose auquel personne ne pouvait croire mais qui est arrivé. » Désormais champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le combattant de 34 ans est prêt à défier Jon Jones, qui a longtemps détenu la ceinture des lourds-légers et monte de catégorie pour défier les lourds. « Pour moi, Jon Jones, c’est le plus grand de l’histoire, le GOAT. C’est une bonne chose pour l’UFC qu’il monte de catégorie, a ajouté le Camerounais. Ça va être un beau challenge pour moi et surtout une belle ligne sur mon CV. Mais je suis le champion et il va devoir passer par moi. C'est quand il veut, en juillet ou en août. Montrez-moi l'argent et je suis là. » Un combat qui, s’il est organisé par l’UFC, vaudra à n’en pas douter le coup d’œil.