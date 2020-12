Super-moyens : Saul Alvarez fait tomber Callum Smith

I’M BACK! 👑

13 mois après sa victoire face à Sergey Kovalev chez les mi-lourds, Saul Alvarez s'est imposé face à Callum Smith pour remporter les ceintures WBA (Super) et WBC des super-moyens. A San Antonio, devant 13 000 spectateurs, il a délivré une nouvelle démonstration. Si le Mexicain n'a pas réussi à mettre l'invaincu Anglais au tapis, il a largement dominé le combat. Son succès a été décidé à l'unanimité des trois juges (119-109, 119-109, 117-111).Jusqu'à la fin du 12eme round, il a tenté d'envoyer son adversaire au tapis pour la première fois de sa carrière, en vain. Un jab bien placé à la quatrième reprise et un très bon enchaînement à la neuvième auraient pu permettre au boxeur de 30 ans d'achever les débats plus tôt mais le natif de Liverpool a gardé le sourire malgré des jambes chancelantes et un short taché de sang. Son sursaut d'orgueil en fin de combat ne lui aura pas permis d'éviter la première défaite d'une carrière professionnelle entamée en 2012.Avec ce succès, Saul Alvarez a remporté la ceinture WBA (Super) de son adversaire et le titre vacant WBC des super-moyens. Le natif de Guadalajara confirme surtout qu'il est certainement le meilleur boxeur toutes catégories confondues.Il pourrait prochainement remonter sur le ring pour le troisième combat d'une trilogie face à Gennady Golovkin.