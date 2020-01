Sports de combat : Le MMA sera encadré par la Fédération française de boxe

Légalisé en France à partir de 2020, le MMA sait désormais quelle fédération va l’encadrer ! Il s’agit de celle de boxe, qui a été préférée à cinq autres fédérations, sous réserve de l’accord du CNOSF, comme l’a annoncé la ministre des Sports ce mardi. « Déléguer cette pratique à une fédération structurée a un vrai intérêt pour différentes raisons. Aujourd'hui, on évalue le nombre de pratiquants de MMA en France entre 30 000 et 50 000. Ce sont les compétitions qui n'étaient pas encore autorisées et qui le seront dès cette année de manière encadrée. Le phénomène s'est fortement développé. Plutôt que de fermer les yeux, notre enjeu est d'abriter la pratique et la structurer selon un cahier des charges, comme dans tous les autres sports. Le choix a été difficile car six fédérations (boxe, karaté, kickboxing –muay-thaï, lutte, savate-boxe française et la fédération sportive et gymnique du travail, ndlr) ont candidaté avec des points forts qu'elles ont su mettre en avant », déclare Roxana Maracineanu dans une interview à L’Equipe.

Maracineanu : " Je ne crois pas que ce sport soit plus violent que certains autres sports de contact "

Cinq exigences avaient été définies pour trouver la Fédération prêté à encadrer le MMA : les conditions d’accueil dans la fédération, le projet des règles de pratique (intégrant l’encadrement médical de la discipline, le projet sportif incluant développement et performance, l’ébauche de règles de technique et de sécurité et la solidarité du sport professionnel avec le sport amateur. « Le premier travail de la fédération qui sera confirmée au terme du processus, consistera à finaliser les règles techniques propres à chaque catégorie de combattants, amateurs et professionnels en fonction des catégories d'âges (pour les amateurs) », poursuit la ministre auprès du quotidien sportif, avant de conclure : « Nous avons essayé d'être ouverts à tous, à ceux qui sont pour mais également ceux qui sont contre. La pratique sera encadrée et je ne crois pas que ce sport soit plus violent que certains autres sports de contact. »