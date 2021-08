Poids welters : Spence remplacé par Ugas pour le prochain combat de Pacquiao

Spence discovered that he had a torn retina during a pre-fight medical examination by the NV State Athletic Commission in Las Vegas on Monday. He flew back home to Dallas, TX on Tuesday and will have surgery to repair the tear on Wednesday.

Ugas va tenter sa chance face à Pacquiao

Changement de programme pour Manny Pacquiao ! Champion du monde dans six catégories différentes au cours d’une carrière démarrée en 1995 (62 victoires pour 7 défaites et 2 matchs nuls), le boxeur philippin devait initialement affronter le 21 août prochain à Las Vegas l’Américain Errol Spence, actuel détenteur des ceintures de champion du monde WBC et IBF des poids welters et invaincu en 27 combats professionnels, dont 21 succès par KO. Toutefois, un souci d’ordre médical ne va pas permettre au boxeur de 31 ans de prendre part au combat. A l’occasion de la visite médical préalable au combat exigée par la commission athlétique de l’Etat du Nevada, les médecins ont découvert une déchirure au niveau de la rétine de l’œil gauche d’Errol Spence. Face à cette blessure, le boxeur américain a été contraint de déclarer forfait pour ce combat très attendu face à une véritable légende du « noble art ».« Je suis très déçu de ne pas être capable de combattre Manny Pacquiao le 21 août. J'étais enthousiaste à propos du combat et de l’événement, a confié le natif de Long Island dans un communiqué. Malheureusement, les docteurs ont trouvé une déchirure dans mon oeil gauche et ont dit que je devais subir une intervention dès que possible, et qu'il n'y aurait aucune chance que je puisse combattre avec un oeil dans cet état. » Mais, à 42 ans, Manny Pacquiao ne sera pas privé d’un dernier combat avant de se lancer dans la course à l’élection présidentielle aux Philippines. En effet, celui qui détient déjà un mandat de sénateur dans son pays, tentera de s’emparer de la ceinture WBA des poids welters à l’occasion d’un duel avec Yordenis Ugas (26 victoires pour 4 défaites). Le Cubain, qui a récupéré la ceinture vacante en septembre dernier après sa victoire à Los Angeles face à Abel Ramos, a été désigné pour remplacer Errol Spence sur le ring le 21 août prochain à Las Vegas.