Poids welters : La WBA retire sa ceinture de champion du monde à Manny Pacquiao

WBA designates Manny Pacquiao as Champion in Recess

Link 📰: https://t.co/gAUN11KG0a pic.twitter.com/tCNrQdfbDR



— WBA Boxing (@WBABoxing) January 30, 2021

Ugas tance Pacquiao après avoir récupéré la ceinture

Manny Pacquiao a perdu son titre. Champion du monde WBA des poids welters depuis sa victoire en juillet 2019 face à Keith Thurman à l’occasion d’un combat organisé à Las Vegas, le Philippin a officiellement été déclaré « champion au repos » par la WBA. Dans un communiqué, la fédération précise que « lorsqu’un champion est dans l’incapacité de défendre sa ceinture pour des raisons médicales, juridiques ou d’autres raisons indépendantes de sa volonté, il peut être nommé champion au repos ». Alors que Manny Pacquiao compte prochainement affronter Conor McGregor mais également organiser un combat contre Ryan Garcia, invaincu en 21 combats dans la catégorie des poids légers, la WBA a décidé de ne pas laisser sa ceinture de champion du monde des poids welters prendre la poussière.A la suite de la décision concernant Manny Pacquiao, la WBA a immédiatement nommé un « super champion » en la personne de Yordenis Ugas (26 victoires dont 12 par KO pour 4 défaites). Une décision dont le Cubain s’est félicité via son compte officiel Twitter, qui n’a pas manqué l’occasion d’égratigner celui qui est surnommé « Pac-Man ». « Merci à la WBA de m'avoir élevé au rang de super champion et de faire ce qui est le mieux pour le sport, a ainsi déclaré Yordenis Ugas. Manny Pacquiao est une légende et il sera toujours champion, son intention était de combattre Conor McGregor et maintenant Ryan Garcia, mais on ne peut, en s'abritant derrière son histoire, s'approprier un championnat. » Toutefois, le natif de Santiago de Cuba a ouvert la porte à Manny Pacquiao, assurant que son équipe était prête à organiser un combat face au Philippin pour « démontrer qui est le vrai champion WBA ». Yordenis Ugas s’est également déclaré prêt à un combat d’unification des ceintures avec Errol Spence Jr, champion WBC et IBF, ou Terence Crawford, champion WBO de la catégorie.