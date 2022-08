Poids Lourds : Yoka aux Etats-Unis pour son prochain combat ?

Tony Yoka (onze victoires dont neuf avant la limite, une défaite) devrait bientôt en savoir plus sur la suite de son programme. En effet, dans la catégorie des poids lourds, le boxeur pourrait bien, pour son prochain combat, se produire du côté des Etats-Unis, si l'on en croit les informations du quotidien sportif français L'Equipe. Un combat qui aurait lieu lors du mois d'octobre prochain. Le 14 mai dernier, du côté de Paris, le Français s'était incliné, lors de son tout dernier duel disputé sur un ring, face au Congolais Martin Bakole. Le champion olympique, sacré dans la catégorie des +91kg en 2016 et aujourd'hui âgé de 30 ans, n'a plus fait parler de lui depuis. Depuis son tweet au lendemain de son premier revers chez les professionnels pour une carrière entamée lors du mois de juin 2017 : "Dans la victoire comme dans la défaite, il faut savoir garder la tête haute. Je vais souffler, reprendre des forces et me reconcentrer. Je ne me trouve pas d'excuses et je vous remercie pour votre soutien indéfectible."

"Il s'exprimera lorsqu'il sera prêt"

De son côté, ce mercredi, L'Equipe a recueilli quelques mots de la part de Jérôme Abiteboul, qui n'est autre que le promoteur de Yoka et qui est même régulièrement en contact avec lui : "Il s'exprimera quand il sera prêt. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a tiré les enseignements de sa défaite." Avant d'assurer : "Aucun changement d'entraîneur n'est prévu actuellement." Tony Yoka devrait donc continuer à être entraîné par l'Américain Virgil Hunter, près de San Francisco. Alors qu'un changement de coach, suite à une première défaite, est plutôt fréquent. "J'ai beaucoup parlé avec Tony sur le planning à venir. Son prochain combat sera certainement en octobre à l'étranger, vraisemblablement aux Etats-Unis. A l'étranger, car il a disputé ses douze combats en France. Et l'étranger, c'est bien pour revenir après une défaite", a conclu son promoteur.