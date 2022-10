Poids lourds : Wilder réussit son retour

Un retour plus que réussi. Un an après sa deuxième défaite d'affilée, par KO, contre le Britannique Tyson Fury, pour leur troisième affrontement, l'Américain Deontay Wilder est remonté sur un ring de boxe. Un combat particulièrement expéditif, puisqu'en effet, c'est lors du premier round que la décision s'est alors faite. Son adversaire du jour, à savoir Robert Helenius, a été mis KO, d'une droite foudroyante, lors d'une combat de lourds effectué ce samedi, du côté du Barclays Center de Brooklyn. L'issue de ce duel s'est jouée à seulement trois petites secondes de la fin de la première reprise. L'Américain a fait la décision, suite à un jab court mais puissant. Helenius l'a alors encaissé en pleine face, avant de s'effondrer sur le ring. Le Finlandais a finalement réussi à regagner son vestiaire, après avoir été aidé à se relever.

Quel prochain adversaire pour Wilder ?

Wilder, aujourd'hui âgé de 36 ans, enregistre sa 43eme victoire de sa carrière, la 42eme avant la limite, pour également deux défaites ainsi qu'un match nul, au mois de décembre 2018, pour son premier duel contre Fury. Ses trois combats qui n'ont pas abouti à une victoire l'ont donc tous été contre Tyson Fury, qui reste le champion WBC, après lui avoir subtilisé ce titre à l'occasion du mois de février 2020. Pour espérer éventuellement rencontrer à nouveau le Britannique, Deontay Wilder devra battre, en premier lieu, Andy Ruiz, mieux placé que lui. C'est ce même Ruiz qui avait alors pris les titres WBA, WBO et IBF à Anthony Joshua lors du mois de juin 2019. Avant que le Britannique ne récupère ensuite ses précieux biens, lors de leur revanche du mois de décembre de cette même année. A moins que Deontay Wilder ne se décide à affronter l'Ukrainien Oleksandr Usyk, actuel détenteur des ceintures WBA, WBO et IBF et vainqueur de Joshua pour la deuxième fois.